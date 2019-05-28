Первую в мире Библию на русском языке продадут с аукциона за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-28T15:05:42+03:00

Книга, изданная в 1581 году, много лет пылилась на полке в обычной семье

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Редкие издания выставлены на торги в Санкт-Петербурге. Совсем скоро аукцион откроет свои двери и более 300 уникальных экспонатов разъедутся по частным коллекциям.

Среди лотов можно увидеть сборник стихов Цветаевой, последний, который был издан при жизни автора. Начальная цена полтора миллиона рублей. Еще продадут уникальную Библию, изданную на церковно-славянском. То есть, первая книга на русском языке. Она была издана в 1581 году, долгое время находилась в церковном обиходе. Владелец даже не подозревал, что дома хранится такая ценность.

Книга пылилась на полках и была найдена только во время переезда. Издание отнесли на экспертизу и оказалось, что речь идет о настоящем раритете.

В крупных российских музеях отмечают, что все предметы, которые выставляются на торги, являются настоящими памятниками культуры. Но конкурировать с частными коллекционерами госучреждения просто не в состоянии: финансирования не хватает и по закону, все покупки свыше 100 тысяч рублей нужно проводить через торги.

В итоге, все уникальные сборники осядут в частных российских собраниях. Радует только то, что вывезти за границу их нельзя, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU