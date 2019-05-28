В 2018 году только 0,25% приговоров стали оправдательными

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-28T12:51:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Попал на скамью подсудимых? Считай виновен. К такому выводу можно прийти изучив данные доклада Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. В документе, который готовили для выступления чиновника на конференции по уголовному процессу, указано, что за весь прошлый год оправданием закончилось только 2195 судебных процессов. Это всего лишь 0,25% от всех уголовных дел.

"Это на 20% меньше, чем в 2017 году (по 2751 делу - или 0,3%)", - указано в документе.

Однако эти данные расходятся с заявлениями главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По его версии, в суде было оправдано 516 человек. Это чуть больше половины процента от объема следственной работы.

"2017 год - 128 тыс уголовных дел было направлено в суд". "Сколько вы думаете оправдательных приговоров - 534 (0,49%)", - сказал Бастрыкин в марте на коллегии ведомства, пишет "Интерфакс".

Данная разница связана с тем, что помимо СК возбуждать уголовные дела могут сотрудники ФСБ, ФССП, таможни, госпожнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU