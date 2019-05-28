В 2018 году только 0,25% приговоров стали оправдательными
Попал на скамью подсудимых? Считай виновен. К такому выводу можно прийти изучив данные доклада Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. В документе, который готовили для выступления чиновника на конференции по уголовному процессу, указано, что за весь прошлый год оправданием закончилось только 2195 судебных процессов. Это всего лишь 0,25% от всех уголовных дел.
"Это на 20% меньше, чем в 2017 году (по 2751 делу - или 0,3%)", - указано в документе.
Однако эти данные расходятся с заявлениями главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По его версии, в суде было оправдано 516 человек. Это чуть больше половины процента от объема следственной работы.
"2017 год - 128 тыс уголовных дел было направлено в суд". "Сколько вы думаете оправдательных приговоров - 534 (0,49%)", - сказал Бастрыкин в марте на коллегии ведомства, пишет "Интерфакс".
Данная разница связана с тем, что помимо СК возбуждать уголовные дела могут сотрудники ФСБ, ФССП, таможни, госпожнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU