2019-05-28T13:17:23+03:00
В мире

В Австрии правительство канцлера Курца отправлено в отставку

Министры Австрии продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина республики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Канцлер Австрии Себастьян КурцКанцлер Австрии Себастьян КурцФото: REUTERS
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Во вторник, 28 мая, австрийский президент Александер Вандер Беллен отправил в отставку правительство канцлера Австрии Себастьяна Курца и назначил временно исполняющего обязанности главы кабинета министров вице-канцлера Хартвига Лёгера, остальные члены кабмина продолжат исполнять обязанности до назначения временного правительства республики.

Церемония отставки состоялась в Вене в канцелярии президента Александера Вандер Беллена. Себастьян Курц на ней не присутвовал.

Напомним, после скандального видео с лидером Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, все министры из Австрийской партии свободы сообщили о выходе из правительства. В минувший понедельник, 27 мая, был одобрен вынесенный оппозиционными партиями вотум недоверия Себастьяну Курцу. Александер Вандер Беллен принял решение отправить в отставку австрийского канцлера и сообщил о намерении назначить временного главу кабмина в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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