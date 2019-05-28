Курц заявил, что откажется от депутатского мандата

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-28T13:38:51+03:00

Ранее стало известно о том, что политик сложит полномочия канцлера Австрии

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Себастьян Курц подчеркнул, что откажется от депутатского мандата Национальном совете Австрии и от возможных дальнейших денежных выплат.

Ранее стало известно о том, что политик сложит полномочия канцлера Австрии уже в этот вторник, 28 мая.

Себастьян Курц является председателем АНП. Лидером фракции АНП в парламенте останется Аугуст Вегингер, сообщает агентство APA.

Напомним, австрийский парламент большинством голосов вынес вотум недоверия правительству во главе с Курцем. Такое решение было принято на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который позже ушел в отставку.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что партия Себастьяна Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии. Австрийская народная партия получит семь мандатов в ЕП.

ИСТОЧНИК KP.RU