Комитет Госдумы будет следить за ситуацией в Сербии

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-28T13:31:32+03:00

Депутаты будут изучать информацию из Косово и, при необходимости, предложат реакцию

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Комитет Госдумы по международным делам будет следить за ситуацией в Сербии. Такое решение было принято во вторник, 28 мая.

"В Сербии резко обострилась политическая обстановка, президент привел вооруженные силы в полную боеготовность. На севере Косово боевики ворвались в села, где живут сербы, идут аресты, строятся баррикады. Может быть, нам поручить нашему комитету повнимательнее отнестись к ситуации, может быть, даже выехать в Белград на консультации с членами комитета Скупщины, отвечающего за международные вопросы", - предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет ТАСС.

Предложение депутата было поддержано первым вице-спикером Иваном Мельниковым, который вел заседание.

"Если нужно, [комитет должен] предложить соответствующую реакцию", - отметил он.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, после задержания косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии, [президент Сербии] Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность. Позже два серба получили ранения у села Зубин-Поток в Косове. Также стало известно ,что полицией Косово задержан гражданин России - сотрудник миссии ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU