2019-05-28T13:36:04+03:00
Политика

МИД РФ: провокации Приштины – следствие потакания со стороны ЕС и США

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали действия косовской полиции в сербских районах [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ: провокации Приштины – следствие потакания со стороны ЕС и СШАМИД РФ: провокации Приштины – следствие потакания со стороны ЕС и СШАФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва рассматривает вторжение косовского спецназа в сербские районы и задержание 13 сербов как очередную провокацию Приштины, которая является следствием многолетнего потакания ей со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. Соответствующие заявление сделали в российском МИД.

«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем», - говорится в соощении внешнеполитического ведомства, в котором также отметили, что «на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных Сил для Косово, имеющих необходимый мандат Совета Безопасности ООН для обеспечения мира и безопасности в крае».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, утром во вторник, 28 мая, косовская полиция начала задержание сербских граждан, также был задержан и один россиянин. Президент Сербии приказал привести армию в полную боевую готовность. Сербский лидер также созвал экстренное заседание Совбеза в Белграде и оповестил Европейский союз о намерениях принять меры, если спецназ Косово не покинет населенные сербами районы. Международные силы непризнанной республики заявили, что спецназ проводит обычную полицейскую операцию.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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