МИД РФ выступает за полный вывод войск из Афганистана

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-28T14:00:56+03:00

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Москва выступает за вывод войск из Афганистана, поскольку конфликт в стране не имеет военного решение, а может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии торжественного заседания, посвященного столетию юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны», -сказал глава российского МИД, призвав «все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил».

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в честь столетнего юбилея установления дипломатических отношений с Россией группа афганских политиков во главе с экс-президентов страны Хамидом Карзаем и представители движения Талибан* обсудят в Москве пути установления мира в Афганистане в ходе мероприятий.

* Талибан - запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU