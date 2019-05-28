Основатель Human Rights Watch умер в США
В больнице Нью-Йорка на 96-году жизни скончался Роберт Бернштейн. Американец известен как издатель и основатель международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Мужчина занимался правозащитной деятельностью с 70-х годов прошлого века. Он стал основателем нескольких правозащитных групп, которые позже объединились в Human Rights Watch. Бернштейн ушел с поста главы организации на рубеже веков. Последние годы жизни правозащитник преподавал проводил кампании по защите прав человека в Китае, пишет The New York Times.
Сайт kp.ru писал о призывах Human Rights Watch отстаивать свои права жертвам насилия. Дело касается унизительного положения некоторых кыргызстанских женщин, подвергающихся семейному насилию и по принуждению вступающих в брак с нелюбимым человеком.
ИСТОЧНИК KP.RU