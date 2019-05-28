Девочку, раненную топором в школе Вольска, успешно прооперировали

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-28T14:41:24+03:00

На данный момент ее состояние оценивают как удовлетворительное

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Власти города Вольск сообщили, что девочку, раненную топором в одной из местных школ, успешно прооперировали.

Состояние подростка на данный момент оценивают как удовлетворительное. Сейчас решается вопрос о ее транспортировке в Саратов. На момент госпитализации ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Саратов", во вторник утром, 28 мая, в Вольском районе Саратовской области 15-летний мальчик ударил школьницу топором в лоб. При этом он принес в школу горючую смесь в бутылках. Одну он успел бросить в класс. Парня уже задержали. На месте на данный момент работают все оперативные службы.

В СУ СКР сообщили, что проверку по данному факту уже начали.

По данным, которыми поделились с корреспондентом «КП-Саратов» ученики, после происшествия продолжавшие оставаться в школе, больше никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711416" frameborder="0"></iframe> Напавший на 6-классницу с топором школьник оставил видеообращение.

ИСТОЧНИК KP.RU