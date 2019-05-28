Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-28T15:00:26+03:00

Цветовая гамма денежных купюр будет сохранена, изменится лишь цвет самих цифр Фото: REUTERS

Банкноты будут лучше защищены от подделок

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Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро. Появление новых банкнот связано с дополнительными мерами защиты денег от подделок.

Сообщается, что цветовая гамма денежных купюр будет сохранена, изменится лишь цвет самих цифр. Под различным углом он будет меняться с синего на темно-зеленый. Помимо этого на банкнотах появится несколько хорошо осязаемых линий. Кроме того, на новых деньгах среди водяных знаков можно будет увидеть портрет Европы — персонажа из античной мифологии.

Предполагается, что всего будет выпущено три миллиарда купюр. Однако при этом хождение старых банкнот не отменяется. Они будут изыматься из оборота постепенно по мере изношенности, передает «Федеральное агентство новостей».

Добавим, что обновление купюр в Европе проводится уже несколько лет. За последние годы в Евросоюзе были обновлены банкноты номиналом пять, десять, двадцать и пятьдесят евро, пишет сайт argumenti.ru.

В Европе появятся новые купюры по 100 и 200 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU