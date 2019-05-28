МИД РФ: миссия ООН должна добиться освобождения россиянина, задержанного косовской полицией

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-28T15:12:53+03:00

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Россия требует от миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК ) предоставить информацию неправомерного задержания косовской полицией российского сотрудника, а также добиться его скорейшего освобождения. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой, отметив, что действия Косово являются вопиющей провокацией.

«Требуем от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения», - говорится в комментария представителя внешнеполитического ведомства, которая отметила, что задержание было осуществлено несмотря на дипломатический иммунитет российского сотрудника ООН.

«Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», - заявила Захарова.

Напомним, во вторник, 28 мая, спецназ непризнанной республики начал задержания на севере Косово и Метохии. Задержан был и гражданин России. Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи объяснил арест тем, что россиянин пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU