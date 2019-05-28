Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-28T15:12:51+03:00

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Президент России Владимир Путин был награжден орденом "Первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев". Соответствующий указ во вторник, 28 мая, подписал лидер республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Владимир Владимирович удостоился ордена за вклад в углубление и расширение сотрудничества между Россией и Казахстаном, а также в честь 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, награды получили президент Белоруссии Александр Лукашенко и киргизский глава Жээнбеков Сооронбай, говорится в сообщении на сайте Токаева.

К слову сам Владимир Путин на прошлой также раздал множество орденов и медалей. Сайт kp.ru писал о том, что президент FIFA Джанни Инфантино удостоился ордена Дружбы, а Никита Симонян стал Заслуженным работником физической культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU