Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева
Президент России Владимир Путин был награжден орденом "Первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев". Соответствующий указ во вторник, 28 мая, подписал лидер республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Владимир Владимирович удостоился ордена за вклад в углубление и расширение сотрудничества между Россией и Казахстаном, а также в честь 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Кроме того, награды получили президент Белоруссии Александр Лукашенко и киргизский глава Жээнбеков Сооронбай, говорится в сообщении на сайте Токаева.
К слову сам Владимир Путин на прошлой также раздал множество орденов и медалей. Сайт kp.ru писал о том, что президент FIFA Джанни Инфантино удостоился ордена Дружбы, а Никита Симонян стал Заслуженным работником физической культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU