2019-05-28T15:29:54+03:00
Происшествия

В Гидрометцентре не подтвердили сообщения о надвигающихся на Москву смерчах

Такие явления весьма не характерны для России, да и прогнозировать торнадо можно лишь незадолго до его формирования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Торнадо больше характерны для США, чем для РоссииТорнадо больше характерны для США, чем для РоссииФото: REUTERS
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Гидрометцентр не стал подтверждать информацию о том, что в скором времени на Москву могут обрушиться смерчи. Глава научно-исследовательского центра Дмитрий Киктев указал на то, что прогнозировать подобные природные явления можно лишь незадолго до их формирования.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о надвигающихся на столицу торнадо сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По его мнению, смерчи и шквалы могут обрушиться на Москву в случае, если ожидаемая в середине недели аномальная жара сменится холодами.

"Шквалы, смерчи прогнозировать за неделю - дело неблагодарное, потому что это короткоживущие явления, прогнозировать их появление можно только ближе к делу. <…> Говорить сейчас, что начнутся смерчи через неделю или десять дней, наверно, рановато", - цитирует ТАСС Киктева.

Глава Гидрометцентра напомнил, что если в США такие явления происходят довольно часто, то для российской территории торнадо - скорее редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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