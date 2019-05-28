В Гидрометцентре не подтвердили сообщения о надвигающихся на Москву смерчах
Гидрометцентр не стал подтверждать информацию о том, что в скором времени на Москву могут обрушиться смерчи. Глава научно-исследовательского центра Дмитрий Киктев указал на то, что прогнозировать подобные природные явления можно лишь незадолго до их формирования.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее о надвигающихся на столицу торнадо сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По его мнению, смерчи и шквалы могут обрушиться на Москву в случае, если ожидаемая в середине недели аномальная жара сменится холодами.
"Шквалы, смерчи прогнозировать за неделю - дело неблагодарное, потому что это короткоживущие явления, прогнозировать их появление можно только ближе к делу. <…> Говорить сейчас, что начнутся смерчи через неделю или десять дней, наверно, рановато", - цитирует ТАСС Киктева.
Глава Гидрометцентра напомнил, что если в США такие явления происходят довольно часто, то для российской территории торнадо - скорее редкость.
ИСТОЧНИК KP.RU
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