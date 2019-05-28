Госдума приняла в I чтении проект о реестре лишенных родительских прав лиц

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-28T15:45:56+03:00

Законопроектом устанавливается перечень персональных данных лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями Фото: EAST NEWS

В список будут включены граждане, которым нельзя становиться усыновителями, опекунами и попечителями

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Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании реестра лиц, которым нельзя усыновлять детей, становиться опекунами и попечителями.

Речь идет о гражданах, которые были лишены родительских прав или ограничены в них, а также о тех, кого уже отстраняли от обязанностей по оказанию помощи сиротам, психически больным и недееспособным людям.

Сейчас между компетентными органами отсутствует налаженный обмен информацией о таких лицах, а документы с решениями об отмене опеки и попечительства со временем разрушаются. Поэтому в стране до сих пор фиксируются случаи, когда лишенные родительских прав граждане усыновляют детей с целью получения финансовой помощи.

"Законопроектом устанавливается перечень персональных данных лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями по указанным основаниям, сроки внесения информации о них в банк данных, а также основания прекращения учета", - цитирует ТАСС пояснению записку к документу.

Сайт kp.ru писал о том, что список недобросовестных опекунов будет подготовлен к 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU