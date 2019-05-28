2019-05-28T15:58:35+03:00
Политика

Шойгу проинспектировал 201-ю военную базу в Таджикистане

Министр обороны России рассказал о совместной подготовке к Армейским международным играм
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: c cайта Министерства обороны России.
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Таджикистан, где проинспектировал 201-ю российскую военную базу, а также сообщил о нескольких масштабных маневрах, которые планируются на военных полигонах «Самбули» и «Ляур».

«Также военнослужащие двух стран будут вместе решать учебно-боевые задачи на учениях ОДКБ "Боевое братство"», - заявил Шайгу, отметив, что совместные боевые подготовки к предстоящим Армейским международным играм являются одним из важнейших мероприятий. «Рассчитываем на более активное участие команд вооруженных сил Таджикистана в этих масштабных соревнованиях», - подчеркнул министр.

Шойгу заслушал отчет командования об оснащении новыми видами боевой техники и совершенствовании военной и социально-бытовой инфраструктуры базы.

Напомним, что в прошлом году торжественная церемония открытия Армейских международных игр-2018 состоялась в Конгрессно-выставочном центре подмосковного парка «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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