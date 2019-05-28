2019-05-28T16:03:35+03:00
В мире

Девушка принесла домой кошку с улицы, а она оказалась рысью

Несколько дней американка не могла понять, что же не так с ее питомцем, пока в соцсетях ей не подсказали, что дома живет хищник
Елена АКИМОВА
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Подобранная на улице кошка оказалась рысьюПодобранная на улице кошка оказалась рысьюФото: СОЦСЕТИ
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Жительница американского штата Ричмонд ни секунды не раздумывала, когда услышала около дома жалобное мяукание. В заборе застряла полосатая кошка и девушка поспешила ей на помощь. Она высвободила котейку и принесла животное домой. Оставлять себе питомца не планировала, но судя по упитанности и чистоте пушистого, он был явно домашним. Не бросать же дело на половине пути, рассудила американка и принялась искать владельцев кошки в соцсетях.

«Она очень толстая, с маленькими полосками и пятнышками на лапах и большими белыми круглыми пятнами на задней части ушей. Единственное, что кажется не так, — у кошки нет хвоста. Но в этом, наверное, нет ничего удивительного», - написала активистка в соцсети.

Спустя пару дней девушка добавила еще несколько сообщений о своем новом домочадце. Жизнь с ним под одной крышей оказалась невероятной, потому что кот «очень громкий (и злой!!!). Мне кажется, это смесь тебби и бенгала, может быть, мейн-куна, потому что он очень большой и с круглой мордой… Он сумасшедший и явно агрессивный».

Только через несколько дней девушка узнала, что живет под одной крышей с хищником Фото: СОЦСЕТИ

Только через несколько дней девушка узнала, что живет под одной крышей с хищникомФото: СОЦСЕТИ

Слезные призывы откликнуться владельца и угрозы сдать животное в приют помогли. Пользователи сети обратили внимание на котейку и очень удивились. Оказалось, что на снимках вовсе не кошка, а самая настоящая рысь. К тому моменту животное чуть не откусило девушке пальцы, когда она пыталась его погладить.

Узнав, что держит дома настоящего хищника, автор поста призналась, что не из Америки и была уверена, что дикие кошки больших размеров, пишет Ридус.

«Я отпустила эту рысь обратно в лес, откуда она и пришла. Я тоже в порядке: ни царапин, ни укусов»,- написала после окончания всей этой истории девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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