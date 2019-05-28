В Гидрометцентре рассказали о погоде на лето 2019 года

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-28T16:21:27+03:00

Метеорологи прогнозируют, что лето будет прохладнее, чем в 2018 году

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В Гидрометцентре спрогнозировали какая погода будет летом 2019 года. Синоптики вывели среднеарифметический прогноз и пришли к выводу, что ближайшие три месяца погода на территории России ожидается переменчивая, а иногда показатели будут превышать климатическую норму. Такое мнение высказал во вторник, 28 мая, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев на брифинге «Погода летом 2019».

Завышенных показателей стоит ждать жителям восточной, северо-восточной и Европейской территории страны. А вот в Центральных регионах и в Сибири температура воздуха может быть ниже.

Давать прогнозы на такой длительный срок синоптики не любят, говорят, что страдает достоверность. Но если не вдаваться в детали, то можно сделать вывод: лето 2019 будет прохладнее лета 2018 года, пишет газета "Известия".

В апреле синоптики тоже составляли предварительный прогноз на лето. В трех словах он звучал так: холодно не будет.

В Москве и соседних областях средней полосы температура будет близка к климатическим нормам или чуть выше. Исключение - август, он, скорее всего, будет жарким. И не только в Москве. Заметно теплее, чем обычно, последний летний месяц ожидается на огромных территориях - от Кольского полуострова, Архангельска, Санкт Петербурга до Самары и Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU