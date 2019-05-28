В Москве эвакуируют торговый центр "Щука" из-за сообщения о бомбе

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-28T16:47:26+03:00

Из ТРЦ эвакуировали больше тысячи человек. Фото: предоставлено очевидцем

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Во вторник, 28 мая, во второй половине дня в Москве эвакуируют торгово-развлекательный центр "Щука".

По предварительным данным, один из посетителей заведения обнаружил подозрительный пакет. Мужчина вместе с сотрудниками экстренных служб находится внутри, чтобы указать конкретное место находки.

По информации источника в правоохранительных органах, из здания на Щукинской улице эвакуировали около 1200 человек. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, с 2017 года в России были зафиксированы несколько массовых сообщений о минировании объектов во многих регионах страны. Ни одна из подобных атак телефонных террористов не закончилась обнаружением взрывных устройств. По данным ФСБ, сообщения поступали в 75 субъектов. По оценке этого же ведомства экономический ущерб от этого только у Москвы составил 150 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711481" frameborder="0"></iframe> В Москве эвакуируют ТРЦ "Щука".

ИСТОЧНИК KP.RU