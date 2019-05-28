Курс евро подорожал до 72,17 рубля

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-28T16:54:46+03:00

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Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на начало торгов во вторник, 28 мая, потерял в цене почти 2 копейки. Стоимость европейской валюты составила 72,17 рубля.

Доллар также укрепился по отношению к рублю. Американская валюта подорожала на 8 копеек и торгуется за 64,54 рубля.

На открытии торгов в пятницу, 24 мая, индекс Московской биржи увеличился относительно показателей сессии четверга, 23 мая, на 0,5%, до уровня в 2631,79 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,28% до1278,97 пункта.

Напомним, в начале недели, в понедельник, 27 мая, евро и доллара подешевели относительно к рублю. То же самое было отмечено и в конце прошлой недели. В пятницу российская валюта укрепилась по отношению к американской и европейской, тем не менее была слабее сегодняшних показателей. Так, евро, потеряв в цене 24 копейки, продавался за 72,28 рубля. «Американец», подешевел на 25 копеек и торговался за 64,61 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU