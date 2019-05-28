За городом, «на веслах» и за работой проведут лето вологодские школьники

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-28T16:54:32+03:00

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План летней оздоровительной кампании получил одобрение губернатора региона Олега Кувшинникова. В течение трех летних месяцев правительство области планирует обеспечить отдых для 90 тысяч детей и подростков. Для них уже на этой неделе откроется большинство из 546 лагерей, загородных баз отдыха и санаториев.

Недалеко от дома, в лагерях области будут отдыхать 32 тысячи вологжан. Для любителей активного загородного отдыха в Тотемском районе откроется «Школа путешественников Федора Конюхова», где ребята изучат курс «Юного путешественника» и применят полученные знания на практике. Еще шесть тысяч человек уедут на Черное и Азовское моря. Более 50 тысяч - отправятся в походы, экспедиции или отдохнут с родителями.

Для 4,5 тысяч подростков, готовых летом поработать, правительство области предлагает временные вакансии на крупнейших предприятиях Череповца, а также в музеях области.

Как подчеркнул заместитель губернатора Олег Васильев, главная задача – обеспечить безопасный отдых детей. Для удобства на сайте регионального департамента соцзащиты размещен реестр организаций отдыха и оздоровления, чтобы родители знали, что в лагерях созданы безопасные условия для пребывания детей. Если лагеря в реестре нет, не стоит отправлять туда детей, сказал Олег Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU