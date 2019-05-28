2019-05-28T17:11:17+03:00
Экономика

Китай крайне заинтересован в увеличении поставок газа по "Силе Сибири"

В ближайшее время "Газпром" планирует договориться с КНР о дополнительных объемах топлива и их цене
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ
Изменить размер текста:

Китай выражает крайнюю заинтересованность в дополнительных поставках газа по трубопроводу "Сила Сибири", в связи с этим "Газпром" в ближайшее время планирует договориться с республикой о конкретном увеличении объемов и их цене. Такое заявление сделала заместитель председателя правления, генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова

"Окончательно цифра не сформирована, и не договорились по цене. Таких договоренностей мы ожидаем в ближайшее время и надеемся, что сможем порадовать потенциальным увеличением поставок по "Силе Сибири", - сказала она.

Срок начала поставок по газопроводу "Сила Сибири", по словам Бурмистовой, остается прежним. Топливо побежит по трубам 1 декабря 2019 года. Сначала Россия будет поставлять в Китай 10 млн куб. м газа в сутки, потом объемы увеличатся, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее сам президент РФ Владимир Путин говорил об увеличении потребности КНР в природном газе. Технические возможности позволяют это сделать, даже несмотря на общее увеличение поставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко
США надеется на изменение российской позиции в отношении задержанных украинских моряков
Земан заявил, что "Северный поток-2" соответствует интересам Чехии
"Игра престолов" озолотила букмекерские конторы больше чем Оскар и Евровидение
Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
В Вестеросе появится храм Российской православной церкви
Курс евро подорожал до 72,17 рубля
За городом, «на веслах» и за работой проведут лето вологодские школьники
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
В Сочи состоится первый в истории саммит Россия-Африка
В Госдуме напомнили Киеву, что Керченский пролив является внутренними водами
Мэр Львова попросил Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины
В Москве эвакуируют торговый центр "Щука" из-за сообщения о бомбе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на лето 2019 года
Задержанный косовской полицией россиянин был освобождён
Девушка принесла домой кошку с улицы, а она оказалась рысью
Шойгу проинспектировал 201-ю военную базу в Таджикистане
В аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва
Миссия ООН в Косово заявила о задержании и госпитализации двух сотрудников
Госдума приняла в I чтении проект о реестре лишенных родительских прав лиц