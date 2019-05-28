Китай крайне заинтересован в увеличении поставок газа по "Силе Сибири"

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-28T17:11:17+03:00

В ближайшее время "Газпром" планирует договориться с КНР о дополнительных объемах топлива и их цене

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Китай выражает крайнюю заинтересованность в дополнительных поставках газа по трубопроводу "Сила Сибири", в связи с этим "Газпром" в ближайшее время планирует договориться с республикой о конкретном увеличении объемов и их цене. Такое заявление сделала заместитель председателя правления, генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова

"Окончательно цифра не сформирована, и не договорились по цене. Таких договоренностей мы ожидаем в ближайшее время и надеемся, что сможем порадовать потенциальным увеличением поставок по "Силе Сибири", - сказала она.

Срок начала поставок по газопроводу "Сила Сибири", по словам Бурмистовой, остается прежним. Топливо побежит по трубам 1 декабря 2019 года. Сначала Россия будет поставлять в Китай 10 млн куб. м газа в сутки, потом объемы увеличатся, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее сам президент РФ Владимир Путин говорил об увеличении потребности КНР в природном газе. Технические возможности позволяют это сделать, даже несмотря на общее увеличение поставок.

ИСТОЧНИК KP.RU