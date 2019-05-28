Земан заявил, что "Северный поток-2" соответствует интересам Чехии

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-28T17:30:10+03:00

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Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует национальным интересам Чехии. Такое заявление сделал президент республики Милош Земан, выступая на конференции "Жофинский форум".

Он подчеркнул, что данный российско-немецкий проект экономически выгоден Праге. Что же касается недовольства "польских друзей", то их чешский лидер может понять.

"Газопровод идет по дну Балтийского моря. Из-за этого [Польше] нельзя получить плату за транзит. И уже совершенно точно я не вижу причин, почему "большой заокеанский брат" [США] должен выступать на тему, должен или не должен этот газопровод служить своей цели", - сказал Земан.

Он напомнил, что американский сжиженный газ как минимум на 30% дороже российского, поэтому покупать его нецелесообразно, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Чехия изначально позитивно отнеслась к идее строительства "Северного потока-2", несмотря на критику со стороны ряда других европейских государств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU