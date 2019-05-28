Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС
Президент России Владимир Путин прибыл в казахстанскую столицу Нур-Султан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к пятилетию ЕАЭС.
"Члены Высшего совета подведут итоги работы Евразэс за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях", - сообщается на сайте Кремля.
Так, будут затронуты вопросы сотрудничества в торговой, экономической, финансовой, промышленной и социальной сферах, цифровой экономике, международной деятельности Евразийского союза. Кроме того, планируется подписать Совместное заявление глав государств – участников союза и утвердить основные ориентиры макроэкономической стратегии на 2019–2020 годы. Также на очереди значится ряд документов по либерализации рынков товаров и услуг.
Само заседание состоится в среду, 29 мая.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Такаев наградил своего российского коллегу Владимира Путина орденом имени бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева. Событие было приурочено к пятилетию подписания Договора о ЕАЭС.
ИСТОЧНИК KP.RU