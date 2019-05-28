Российским застройщикам предложили помочь Кении в расселении трущоб

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-28T18:32:33+03:00

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Российским строительным компаниям предложили принять участие в расселении кенийских трущоб. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев во время выступления на Ассамблее ООН-Хабитат (программа по населенным пунктам).

"Кения планирует очень серьезную программу по переселению из трущоб, и денежные средства на это будут направлены серьезные. Поэтому страна заинтересована, чтобы представительство застройщиков, которые будут реализовывать эту программу, было как можно шире", - сказал глава ведомства.

Согласно его данным, Найроби уже ведет переговоры с представителями Китая, Южной Кореи и Турции. Якушев же обсудит поступившее предложение с коллегами по возвращении в Москву, передает ТАСС.

Стоит отметить, что самые крупные городские трущобы Африки находятся именно в Кении, всего в пяти километрах от центра столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU