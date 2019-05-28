Главный тренер Барселоны может покинуть свой пост

СЕГОДНЯ 18:42 2019-05-28T18:42:54+03:00

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Кресло главного тренера «каталонцев» пошатнулось под Эрнесто Вальверде в первый раз в полуфинале Лиги Чемпионов, когда «Ливерпуль» совершил «чудо на Этихарде», отыгравшись дома и пробив дорогу в финал в Мадриде, где команда Юргена Клоппа встретится с лондонским «Тоттенхэмом».

Этот проигрыш, пусть и очень обидный для «Барселоны», Вальверде простили, однако, далее произошло поражение в Кубке Испании от «Валенсии», после которого пост главного тренера покачнулся вновь.

В матче против «Валенсии» каталонцы под руководством Вальверде показали игру откровенно скучную и скудную на моменты, из-за чего в интернет-пространстве тотчас появилась расхожая шутка: «Вальверде уволят в перерыве, ждите».

Уволят или нет, пока неизвестно, но руководство каталонского клуба действительно ищет кандидатов на его замену: от тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса до уволенного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Так что нельзя исключать, что на сезон 2019-2020 за рулем «Барселоны» будет совсем другой человек.

Помимо Роберто Мартинеса и Массимилиано Аллегри в список кандидатов на возможную замену Вальверде вошли Роналд Куман, тренер сборной Голландии и Унаи Эмери, главный тренер «Арсенала».

Официального заявления от «Барселоны» по поводу того, покинет ли свой пост Вальверде этим летом нет.

В «Барселоне» Вальверде с 2017 года и успел выиграть с «каталонцами» чемпионат Испании дважды в сезоне 2017-2018 и 2018-2019, Суперкубок Испании в 2018 году и Кубок Испании в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU