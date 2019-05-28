2019-05-28T19:12:55+03:00
Политика

Львовские депутаты попросили Зеленского не говорить по-русски

В областной администрации указали на то, что президент нарушает закон об исключительном использовании украинского языка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зеленский неоднократно использовал русскую речь в своих выступленияхЗеленский неоднократно использовал русскую речь в своих выступленияхФото: REUTERS
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Депутаты областной администрация Львова обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой перестать говорить на русском языке.

Власти указали на то, что глава государства нарушает закон об обязательном использовании государственного языка в публичных выступлениях, комментариях и интервью, и, следовательно, не соблюдает права граждан на получение такой информации.

"Несмотря на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим вас, президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Львовской областной администрации.

Стоит отметить, что Зеленский, действительно, часто использует русскую речь в своих выступлениях. Сайт kp.ru писал о том, что этот язык звучал даже во время вступления политика в должность главы государства.

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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