Львовские депутаты попросили Зеленского не говорить по-русски
Депутаты областной администрация Львова обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой перестать говорить на русском языке.
Власти указали на то, что глава государства нарушает закон об обязательном использовании государственного языка в публичных выступлениях, комментариях и интервью, и, следовательно, не соблюдает права граждан на получение такой информации.
"Несмотря на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим вас, президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Львовской областной администрации.
Стоит отметить, что Зеленский, действительно, часто использует русскую речь в своих выступлениях. Сайт kp.ru писал о том, что этот язык звучал даже во время вступления политика в должность главы государства.
Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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