Сын Лунгина прокомментировал сообщения о госпитализации режиссера

СЕГОДНЯ 19:25 2019-05-28T19:25:42+03:00

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Российский режиссер Павел Лунгин попал в одну из московских больниц в рамках планового медицинского обследования и уже после осмотра был направлен в реанимацию, где провел целую ночь. Об этом рассказал сын народного артиста РФ Александр Лунгин.

"С ним все в порядке, у него было плановое медицинское обследование, сейчас он в больнице, но так и должно быть", - сообщил мужчина.

По его словам, режиссера выпишут уже в четверг, 30 мая, передает РИА Новости.

К слову, всего несколько недель назад в России состоялась премьера нового фильма Павла Лунгина "Братство". Картина, повествующая о военных действия в Афганистане, вызвала множество споров еще до выхода на большие экраны. "Комсомольская правда" побеседовала с режиссером незадолго до показа киноленты и расспросила его об описываемых событиях и российском кинематографе в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU