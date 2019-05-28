2019-05-28T19:49:34+03:00
Спорт

Финны сломали кубок Чемпионата мира по хоккею

Награда прибыла в Хельсинки уже без днища
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Капитан сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила с кубком ЧМ-2019Капитан сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила с кубком ЧМ-2019Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Игроки сборной Финляндии по хоккею не смогли довезти кубок за победу в Чемпионате мира 2019 года на родину в целости и сохранности. Награда прибыла в Хельсинки уже без днища.

Хоккеисты сборной Финляндии сломали врученный за победу на ЧМ-2019 кубок

Хоккеисты сборной Финляндии сломали врученный за победу на ЧМ-2019 кубок

На опубликованной на странице команды в Instagram фотографии видно, что нижняя часть кубка буквально оторвана - на ее месте зияет дыра. Представители сборной пока никак не прокомментировали инцидент.

А вот так кубок выглядел изначально Фото: REUTERS

А вот так кубок выглядел изначальноФото: REUTERS

Напомним, что ранее финны в третий раз стали чемпионами мира по хоккею. Финальный матч состоялся на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, противниками выступили канадцы. Игра завершилась со счетом 3:1 и стала 50-й в истории сборных этих двух стран. За все время команде Финляндии лишь 12 раз удалось выиграть у канадцев, еще две игры завершились ничьей.

Российская же сборная на ЧМ-2019 стала обладателем бронзовой медали. Третье место удалось заполучить, обыграв Чехию со счетом 3:2, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде в страну
Меркель разочаровалась в своей преемнице Крамп-Карренбауэр
Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель
Сын Лунгина прокомментировал сообщения о госпитализации режиссера
Львовские депутаты попросили Зеленского не говорить по-русски
МВФ и Украина договорились о дальнейшем сотрудничестве
Посла Испании вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний
Главный тренер Барселоны может покинуть свой пост
Кремль: никаких прикидок по встрече в Нормандском формате пока нет
Саакашвили собирается вернуться на Украину в среду
Российским застройщикам предложили помочь Кении в расселении трущоб
Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС
Песков: новостей по встрече Путина и Трампа на саммите G20 пока нет
Волкер заявил, что готов к контактам с Россией в ближайшем будущем
Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко