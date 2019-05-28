Финны сломали кубок Чемпионата мира по хоккею

СЕГОДНЯ 19:49 2019-05-28T19:49:34+03:00

Награда прибыла в Хельсинки уже без днища

Изменить размер текста: A A

Игроки сборной Финляндии по хоккею не смогли довезти кубок за победу в Чемпионате мира 2019 года на родину в целости и сохранности. Награда прибыла в Хельсинки уже без днища.

Хоккеисты сборной Финляндии сломали врученный за победу на ЧМ-2019 кубок

На опубликованной на странице команды в Instagram фотографии видно, что нижняя часть кубка буквально оторвана - на ее месте зияет дыра. Представители сборной пока никак не прокомментировали инцидент.

А вот так кубок выглядел изначальноФото: REUTERS

Напомним, что ранее финны в третий раз стали чемпионами мира по хоккею. Финальный матч состоялся на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, противниками выступили канадцы. Игра завершилась со счетом 3:1 и стала 50-й в истории сборных этих двух стран. За все время команде Финляндии лишь 12 раз удалось выиграть у канадцев, еще две игры завершились ничьей.

Российская же сборная на ЧМ-2019 стала обладателем бронзовой медали. Третье место удалось заполучить, обыграв Чехию со счетом 3:2, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU