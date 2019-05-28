Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель
Первый зарубежный визит Владимира Зеленского в качестве президента Украины будет нанесен в Брюссель. Ожидается, что глава государства посетит столицу Бельгии уже на следующей неделе - 4-5 июня.
Во время поездки политик встретится с руководством Евросоюза и НАТО. Так, например, у него запланированы переговоры с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и лидером ЕС Дональдом Туском.
Кроме того, в графике значится обмен мнениями с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. По окончании этой встречи состоится пресс-конференция. Такие данные предоставил дипломатический источник "Интерфакс-Украина".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее свой первый зарубежный визит нанесли также сотрудники администрации Зеленского. Так, в Германию прибыл заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко и другие представители.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»