2019-05-28T20:00:48+03:00
Политика

Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель

Поездка в столицу Бельгии запланирована на 4-5 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Первый зарубежный визит Владимира Зеленского в качестве президента Украины будет нанесен в Брюссель. Ожидается, что глава государства посетит столицу Бельгии уже на следующей неделе - 4-5 июня.

Во время поездки политик встретится с руководством Евросоюза и НАТО. Так, например, у него запланированы переговоры с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и лидером ЕС Дональдом Туском.

Кроме того, в графике значится обмен мнениями с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. По окончании этой встречи состоится пресс-конференция. Такие данные предоставил дипломатический источник "Интерфакс-Украина".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свой первый зарубежный визит нанесли также сотрудники администрации Зеленского. Так, в Германию прибыл заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко и другие представители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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