2019-05-28T20:17:48+03:00
Политика

Меркель разочаровалась в своей преемнице Крамп-Карренбауэр

Популярность главы ХДС снизилась, да и результаты партии на выборах в ЕП оказались очень низкими
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Аннегрет Крамп-КарренбауэрАннегрет Крамп-Карренбауэр
Изменить размер текста:

Канцлер Германии Ангела Меркель уже не уверена в том, что глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют вероятной преемницей председателя правительства, действительно подойдет на эту должность.

Дело в том, что популярность политика стремительно падает. Так, в мае рейтинг снизился на целых три процентных пункта - до 36%, что стало самым низким показателем для Крамп-Карренбауэр за все время сбора статистики. Более того, это на 20% меньше, чем у самой Меркель.

Также канцлера не устроили результаты недавних выборов в Европейский парламент. Сайт kp.ru писал о том, что в поддержку альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза высказались 28,6% избирателей, что стало минимальным значением с 1979 года. Близкие к Меркель источники сообщают, что эти факторы и стали причиной ее разочарования в Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде в страну
Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель
Финны сломали кубок Чемпионата мира по хоккею
Сын Лунгина прокомментировал сообщения о госпитализации режиссера
Львовские депутаты попросили Зеленского не говорить по-русски
МВФ и Украина договорились о дальнейшем сотрудничестве
Посла Испании вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний
Главный тренер Барселоны может покинуть свой пост
Кремль: никаких прикидок по встрече в Нормандском формате пока нет
Саакашвили собирается вернуться на Украину в среду
Российским застройщикам предложили помочь Кении в расселении трущоб
Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС
Песков: новостей по встрече Путина и Трампа на саммите G20 пока нет
Волкер заявил, что готов к контактам с Россией в ближайшем будущем
Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко