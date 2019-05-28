Меркель разочаровалась в своей преемнице Крамп-Карренбауэр

СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-28T20:17:48+03:00

Популярность главы ХДС снизилась, да и результаты партии на выборах в ЕП оказались очень низкими

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Канцлер Германии Ангела Меркель уже не уверена в том, что глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют вероятной преемницей председателя правительства, действительно подойдет на эту должность.

Дело в том, что популярность политика стремительно падает. Так, в мае рейтинг снизился на целых три процентных пункта - до 36%, что стало самым низким показателем для Крамп-Карренбауэр за все время сбора статистики. Более того, это на 20% меньше, чем у самой Меркель.

Также канцлера не устроили результаты недавних выборов в Европейский парламент. Сайт kp.ru писал о том, что в поддержку альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза высказались 28,6% избирателей, что стало минимальным значением с 1979 года. Близкие к Меркель источники сообщают, что эти факторы и стали причиной ее разочарования в Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Bloomberg.

ИСТОЧНИК KP.RU