Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде в страну
Россия направила Китаю ноту с просьбой назвать причину введения проверок содержимого сотовых телефонов туристов при въезде в страну. Об этом сообщил атташе генерального консульства РФ в Гуанчжоу Григорий Колышкин.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее КНР ввела выборочные проверки мессенджеров при въезде иностранцев в страну через Гуанчжоу. Пограничники просматривают не только фото и видео, но и личные сообщения в приложениях WhatsApp, WeChat и Viber.
Генконсульство узнало о ситуации из многочисленных жалоб россиян. Так, например, одного гражданина РФ не пустили в страну после того, как нашли у него в переписке доказательство того, что он едет в республику работать по бизнес-визе, а это запрещено. И таких случаев было много.
"Мы направили китайцам развёрнутую ноту, где попросили объяснить, на чём основываются новые меры, есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то статьи закона, от которых мы могли бы отталкиваться", — рассказал Колышкин.
Дипмиссия потребовала предоставить критерии компрометирующей информации и основания для проверки. Также дипломатов интересует, почему их не предупредили о нововведении своевременно, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU