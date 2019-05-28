Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года
Американская корпорация Apple впервые за четыре года представила новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod Touch седьмого поколения.
Плеер будет работать на основе созданного компанией чипа A10 Fusion, обеспечивающего качественную "картинку". Также в устройство внедрили функцию Group FaceTime, которая позволяет общаться с близкими в режиме видео- и аудиоконференции. Кроме того, на новом iPod с памятью 256 GB применяется технология дополненной реальности.
"Мы предлагаем самое доступное по цене устройство на базе операционной системы iOS, с лучшей производительностью, действующее в два раза быстрее, чем прежде", - приводятся слова вице-президента Apple по вопроcам маркетинга Грега Джосвика на сайте компании.
Стартовая цена плеера составит 199 долларов. Жители США могут заказать устройство уже сейчас. В американских магазинах он появится позднее на этой неделе. Когда новинку завезут в Россию, пока неизвестно.
К слову, китайская компания Xiaomi ранее на этой неделе тоже презентовала свое устройство. Речь идет о смартфоне Redmi K20 Pro, который уже окрестили "убийцей флагманов", передает сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU