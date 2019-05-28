Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года

СЕГОДНЯ 21:43 2019-05-28T21:43:56+03:00

Проигрыватель будет работать в два раза быстрее, чем прежде

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Американская корпорация Apple впервые за четыре года представила новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod Touch седьмого поколения.

Плеер будет работать на основе созданного компанией чипа A10 Fusion, обеспечивающего качественную "картинку". Также в устройство внедрили функцию Group FaceTime, которая позволяет общаться с близкими в режиме видео- и аудиоконференции. Кроме того, на новом iPod с памятью 256 GB применяется технология дополненной реальности.

"Мы предлагаем самое доступное по цене устройство на базе операционной системы iOS, с лучшей производительностью, действующее в два раза быстрее, чем прежде", - приводятся слова вице-президента Apple по вопроcам маркетинга Грега Джосвика на сайте компании.

Стартовая цена плеера составит 199 долларов. Жители США могут заказать устройство уже сейчас. В американских магазинах он появится позднее на этой неделе. Когда новинку завезут в Россию, пока неизвестно.

К слову, китайская компания Xiaomi ранее на этой неделе тоже презентовала свое устройство. Речь идет о смартфоне Redmi K20 Pro, который уже окрестили "убийцей флагманов", передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU