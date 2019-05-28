2019-05-28T22:27:06+03:00
Политика

Роль "россиянки" на видео с экс-вице-канцлером Австрии сыграла боснийка

Скандальный ролик стоил Хайнцу-Кристиану Штрахе карьеры, но оказался постановкой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан ШтрахеБывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан ШтрахеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Раскрыта личность одной из участниц съемок скандального видеоролика, из-за которого вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе лишился должности, репутации и карьеры.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году политика пригласили на разговор с некой "племянницей российского олигарха". Все происходило на Ибице и в ходе беседы Штрахе попросил девушку спонсировать его партию на предстоящих выборах, в обмен же пообещал содействие в получении госконтрактов. Позже выяснилось, что вся беседа тайно снималась на камеру. Когда видео появилось в сети, в Австрии разгорелся огромный скандал.

Издание Kronen Zeitung выяснило, что все вышеописанное было заранее спланировано с целью отомстить за политику, проводимую Австрийской партией свободы. Теперь журналисты пытаются найти авторов, организаторов и раскрыть личности всех подсадных участников съемки.

Так, например, "россиянка" на деле оказалась студенткой из Боснии, которая просто свободно владеет русским языком. Девушка прошла специальный кастинг и получала за свою работу по семь тысяч евро в сутки. Также в скандале замешаны немецкий детектив, венский адвокат и эксперты в области слежки и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшая жена главы Amazon отдаст половину состояния на благотворительность
Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года
В Москве водитель BMW X5 устроил массовое ДТП из-за приступа эпилепсии
«Ростех» и Самарская область подписали соглашение о создании Научно-образовательного центра
Xiaomi представила нового "убийцу флагманов"
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде в страну
Меркель разочаровалась в своей преемнице Крамп-Карренбауэр
Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель
Финны сломали кубок Чемпионата мира по хоккею
Сын Лунгина прокомментировал сообщения о госпитализации режиссера
Львовские депутаты попросили Зеленского не говорить по-русски
МВФ и Украина договорились о дальнейшем сотрудничестве
Посла Испании вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний
Главный тренер Барселоны может покинуть свой пост
Кремль: никаких прикидок по встрече в Нормандском формате пока нет
Саакашвили собирается вернуться на Украину в среду
Российским застройщикам предложили помочь Кении в расселении трущоб
Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС
Песков: новостей по встрече Путина и Трампа на саммите G20 пока нет
Волкер заявил, что готов к контактам с Россией в ближайшем будущем
Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко