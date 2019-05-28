Роль "россиянки" на видео с экс-вице-канцлером Австрии сыграла боснийка

СЕГОДНЯ 22:27 2019-05-28T22:27:06+03:00

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Раскрыта личность одной из участниц съемок скандального видеоролика, из-за которого вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе лишился должности, репутации и карьеры.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году политика пригласили на разговор с некой "племянницей российского олигарха". Все происходило на Ибице и в ходе беседы Штрахе попросил девушку спонсировать его партию на предстоящих выборах, в обмен же пообещал содействие в получении госконтрактов. Позже выяснилось, что вся беседа тайно снималась на камеру. Когда видео появилось в сети, в Австрии разгорелся огромный скандал.

Издание Kronen Zeitung выяснило, что все вышеописанное было заранее спланировано с целью отомстить за политику, проводимую Австрийской партией свободы. Теперь журналисты пытаются найти авторов, организаторов и раскрыть личности всех подсадных участников съемки.

Так, например, "россиянка" на деле оказалась студенткой из Боснии, которая просто свободно владеет русским языком. Девушка прошла специальный кастинг и получала за свою работу по семь тысяч евро в сутки. Также в скандале замешаны немецкий детектив, венский адвокат и эксперты в области слежки и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU