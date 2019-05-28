2019-05-28T22:59:40+03:00
Политика

"Я был на майдане, будем бороться вместе": Саакашвили поблагодарил Зеленского за гражданство

Экс-президент Грузии заявил, что "кровно связан" с Украиной, и пообещал сделать ее ведущей сверхдержавой [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Саакашвили возвращается на УкраинуСаакашвили возвращается на УкраинуФото: скриншот с видео
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили записал обращение к жителям Украины в связи со своим возвращением в страну и поблагодарил нового главу государства Владимира Зеленского за восстановление его гражданства.

Сайт kp.ru писал о том, что соответствующий указ был подписан ранее во вторник, 28 мая. Саакашвили планирует вернуться в страну уже на следующий день, в среду.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство

"Во-первых, большое спасибо. Большое спасибо президенту Зеленскому. Во-вторых, большое спасибо тем людям, которые эти месяцы и годы оказывали мне моральную поддержку. Я перед вами навеки в долгу", — сказал политик в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Он напомнил, что много лет жил, учился и даже служил на территории Украины, а потому теперь "кровно" с ней связан.

"Я был на первом Майдане, на втором Майдане. Я являюсь одним из главных болельщиков, которые есть у Украины в мире. Поэтому будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей сверхдержавой европейского континента", - подытожил Саакашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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