2019-05-29T02:17:49+03:00
Политика

Курц рассчитывает остаться канцлером Австрии и после досрочных выборов

Сложивший с себя полномочия глава австрийского правительства надеется, что граждане страны дадут ему шанс продолжить работу в этом качестве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Себастьян Курц в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории АвстрииСебастьян Курц в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории АвстрииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Теперь уже бывший канцлер Австрии Себастьян Курц рассчитывает снова возглавить правительство страны после досрочных выборов.

«Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый состав парламента, и я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера», - сказал он в интервью газете Kronen Zeitung.

Себастьян Курц добавил, что хотел бы продолжить избранный ранее путь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне скандальной отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и его правительству. Во вторник президент республики Александер Ван дер Беллен отправил кабинет министров в отставку. Досрочные выборы пройдут в сентябре.

Между тем, ранее стало известно, что «россиянки» на «компрометирующей» Штрахе видеозаписи, появление которой и вызвало громкий скандал, сыграла свободно говорящая по-русски студентка из Боснии..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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