Курц рассчитывает остаться канцлером Австрии и после досрочных выборов

СЕГОДНЯ 02:17 2019-05-29T02:17:49+03:00

Себастьян Курц в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории Австрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сложивший с себя полномочия глава австрийского правительства надеется, что граждане страны дадут ему шанс продолжить работу в этом качестве

Изменить размер текста: A A

Теперь уже бывший канцлер Австрии Себастьян Курц рассчитывает снова возглавить правительство страны после досрочных выборов.

«Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый состав парламента, и я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера», - сказал он в интервью газете Kronen Zeitung.

Себастьян Курц добавил, что хотел бы продолжить избранный ранее путь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне скандальной отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и его правительству. Во вторник президент республики Александер Ван дер Беллен отправил кабинет министров в отставку. Досрочные выборы пройдут в сентябре.

Между тем, ранее стало известно, что «россиянки» на «компрометирующей» Штрахе видеозаписи, появление которой и вызвало громкий скандал, сыграла свободно говорящая по-русски студентка из Боснии..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После «тайной встречи с племянницей русского олигарха» вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ушёл в отставку

В маленькой Австрии — грандиозный скандал: в прессу всплыли подробности переговоров вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с некоей «племянницей русского олигарха» двухлетней давности. Причём компромат оказался настолько убойным, что перспективный 49-летний политик немедленно подал в отставку. «КП» разбирается, что произошло в альпийской республике и как это повлияет на взаимоотношения России и Европы за неделю до выборов в Европарламент (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU