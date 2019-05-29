Опрос показал, какие мировые достопримечательности туристы фотографируют чаще всего
Чаще всех других мировых достопримечательностей, как выяснилось, туристы фотографируют парижскую Эйфелеву башню. Так показал проведенный порталом Skyscanner опрос путешественников.
Именно Эйфелеву башню в Париже в качестве лучшего объекта для памятных снимков выбрали 18% респондентов. На втором месте рейтинга живописная скалистая местность Каппадокия в Турции (15%), замкнул тройку лидеров римский Колизей (13%).
На четвертом месте по популярности у путешественников с фотоаппаратами – Красная площадь в Москве, ее назвали 12% опрошенных. Следом идут Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне, набравшие равное количество голосов – 9%.
В десятку самых фотографируемых достопримечательностей мира также небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме, Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее специалисты составили рейтинг лучших туристических достопримечательностей, в котором Эрмитаж в Санкт-Петербурге занял 25-е место.
ИСТОЧНИК KP.RU