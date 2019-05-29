Опрос показал, какие мировые достопримечательности туристы фотографируют чаще всего

СЕГОДНЯ 04:39 2019-05-29T04:53:46+03:00

Первое место в рейтинге заняла Эйфелева башня в Париже, на второй строчке оказалась Каппадокия в Турции, замкнул тройку лидеров римский Колизей

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Чаще всех других мировых достопримечательностей, как выяснилось, туристы фотографируют парижскую Эйфелеву башню. Так показал проведенный порталом Skyscanner опрос путешественников.

Именно Эйфелеву башню в Париже в качестве лучшего объекта для памятных снимков выбрали 18% респондентов. На втором месте рейтинга живописная скалистая местность Каппадокия в Турции (15%), замкнул тройку лидеров римский Колизей (13%).

На четвертом месте по популярности у путешественников с фотоаппаратами – Красная площадь в Москве, ее назвали 12% опрошенных. Следом идут Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне, набравшие равное количество голосов – 9%.

В десятку самых фотографируемых достопримечательностей мира также небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме, Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее специалисты составили рейтинг лучших туристических достопримечательностей, в котором Эрмитаж в Санкт-Петербурге занял 25-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU