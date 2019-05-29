Из-за торнадо в США погиб один человек, пострадали 130
Жертвой пронесшегося 28 мая по американским штатам Огайо и Индиана торнадо стал один человек, пострадали не менее 130, передает агентство Associated Press. Сообщается, что в результате торнадо погиб 81-летний житель города Селина в штате Огайо, на дом которого упал автомобиль.
В обоих штатах стихия привела к серьезным последствиям: полностью или частично разрушены жилые дома, многие из строений остались без крыш и стекол в окнах. Мощный ветер повалил деревья и повредил автомобили, порвал линии электропередачи, нарушил подачу воды и газа.
Сейчас местные власти оценивают нанесенный смерчем ущерб, начались работы по ликвидации последствий разгула стихии.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 25 мая, мощный торнадо обрушился на город Эль-Рино в штате Оклахома, тогда погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU