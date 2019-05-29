2019-05-29T07:40:24+03:00
Политика

Ссора в эфире «60 минут»: эксперт покинул студию из-за оскорбления украинского политолога

Причиной словесной перепалки стало решение вернуть экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Марина ВЕНЦОВА
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Российский и украинский политологи Николай Платошкин и Александр Семченко. Фото: скрин с видеоРоссийский и украинский политологи Николай Платошкин и Александр Семченко. Фото: скрин с видео
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Российский и украинский политологи Николай Платошкин и Александр Семченко поспорили об экс-президенте Грузии и бывшем губернаторе Одесской области Михаиле Саакашвили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Платошкин поприветствовал решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть украинское гражданство Саакашвили."Практика показывает, что везде, где Саакашвили, - там хайп, бардак и раздрай. Это здорово", - цитируют его «Вести».

Такое заявление вызвало возмущение у Семченко, который назвал своего оппонента «конченым идиотом». После такого обращения российский эксперт покинул студию.

Ведущая программы Ольга Скабеева попыталась объяснить позицию Платошкина, отметив, что политолог критиковал власти Украины, а не народ.

Напомним, как ранее писал сайт k.ru, Саакашвили просил новоизбранного украинского президента позволить ему вернуться в страну, чтобы в суде защитить свои права и вернуть гражданство Незалежной. Накануне, 28 мая, лидер Украины Владимир Зеленский своим указом вернул политику украинское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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