Актер, сыгравший Джона Сноу, попал в клинику из-за окончания сериала «Игра престолов»

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-29T08:04:29+03:00

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Актер Кит Харингтон, который сыграл роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", попал в клинику. В настоящее время он секретно проходит лечение в центре реабилитации, где борется со стрессом и алкоголизмом из-за окончания сериала, "которое сильно ударило по нему".

32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут на протяжении месяца, сообщает издание Page Six. Харингтон проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Месяц лечения, по данным издания, стоит 120 тысяч долларов.

Рядом с актером находится его жена - актриса Роуз Лесли, с которой он познакомился на съемках "Игры престолов".

Напомним, что легендарный сериал «Игра престолов» впервые вышел на малые экраны в апреле 2011 года. В его основу легли книги из серии "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Ранее сайт kp.ru писал, что ночью 20 мая в свет вышла последняя серия финального, восьмого сезона фэнтезийной саги.

Игра Престолов. Финальный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU