2019-05-29T08:27:32+03:00
Политика

В Минобороны назвали сроки получения СУ-35С российскими Воздушно-космическими силами

Истребители нового поколения будут поставлены до конца 2020 года [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Истребитель Су-35СИстребитель Су-35СФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.

"По Су-35 предприятие выполняет все свои обязательства в срок, в этом году мы получим несколько машин даже раньше срока, - сказал он в среду, 29 мая, на предприятии-производителе данных машин Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ), передает ТАСС. - В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С".

КНААЗ, как отметил Криворучко, постоянно работает над модернизацией данного истребителя, в том числе с учетом сирийского опыта.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в Соединенных Штатах отмечали, что самым мощным российским боевым самолетом является Су-35, который способен не только завоевывать преимущество в воздухе, но и наносить удары по наземным целям.

Многофункциональный истребитель Су-35C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтруд назвал 10 самых востребованных в России профессий
Китайская корпорация Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Актер, сыгравший Джона Сноу, попал в клинику из-за окончания сериала «Игра престолов»
Ссора в эфире «60 минут»: эксперт покинул студию из-за оскорбления украинского политолога
Погода в Москве на 29 мая 2019: переменная облачность и до 31 градуса жары
Военный эксперт оценил вероятные угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
Рейтинг самых конкурентоспособных стран мира возглавил Сингапур
СМИ: В России предлагают ввести «отцовский капитал»
СКР возбудил уголовное дело о взятке в отношении гендиректора крупной уранодобывающей компании
Из-за торнадо в США погиб один человек, пострадали 130
Опрос показал, какие мировые достопримечательности туристы фотографируют чаще всего
Папа Римский выступил против строительства стены на границе США с Мексикой
США могут прекратить тренировки турецких пилотов на истребителях F-35
Самолет с президентом Мексики на борту не смог с первого раза сесть в аэропорту города Тепик
Курц рассчитывает остаться канцлером Австрии и после досрочных выборов
Макрон готов созвать встречу «нормандской четверки» после переговоров с Зеленским
Посол России в Сербии потребовал наказать виновных в нападении на российского дипломата в Косове
МИД Испании удивлен реакцией Москвы на антироссийские высказывания Борреля
Экс-представитель Порошенко объяснил, куда делась техника из ситуационной комнаты в администрации президента Украины
Захарова: Одиозный закон о языке на Украине никому, кроме националистов, не нужен
Мэй: «Очень жаль, что мне не удалось осуществить Brexit»
"Я был на майдане, будем бороться вместе": Саакашвили поблагодарил Зеленского за гражданство
Из администрации Зеленского вынесли серверы с секретной информацией
Роль "россиянки" на видео с экс-вице-канцлером Австрии сыграла боснийка
Бывшая жена главы Amazon отдаст половину состояния на благотворительность
Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года