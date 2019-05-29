В Минобороны назвали сроки получения СУ-35С российскими Воздушно-космическими силами

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-29T08:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.

"По Су-35 предприятие выполняет все свои обязательства в срок, в этом году мы получим несколько машин даже раньше срока, - сказал он в среду, 29 мая, на предприятии-производителе данных машин Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ), передает ТАСС. - В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С".

КНААЗ, как отметил Криворучко, постоянно работает над модернизацией данного истребителя, в том числе с учетом сирийского опыта.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в Соединенных Штатах отмечали, что самым мощным российским боевым самолетом является Су-35, который способен не только завоевывать преимущество в воздухе, но и наносить удары по наземным целям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699014" frameborder="0"></iframe> Многофункциональный истребитель Су-35C.

ИСТОЧНИК KP.RU