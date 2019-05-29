Аэрофлот провел футбольную тренировку с участием Игоря Акинфеева для детей из школы-интерната

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-29T10:01:09+03:00

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Звезды футбольного клуба «ЦСКА» Игорь Акинфеев, Никола Влашич, Федор Чалов и Марио Фернандес провели открытую тренировку для воспитанников школы-интерната имени Преподобного Сергия. Спортсмены сыграли с ребятами в футбол, а после матча сфотографировались с детьми во время автограф-сессии. Юные участники матча получили на память подарки и сувениры. Открытую тренировку с футбольными звездами для воспитанников школы-интерната из Подмосковья организовала авиакомпания Аэрофлот. Помощь детским домам является важной частью социальной политики крупнейшего авиаперевозчика России. Встреча юных футболистов со звездами ЦСКА была организована департаментом управления качеством продукта и департаментом управления персоналом авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU