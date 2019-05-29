Россельхознадзор выступил против запрета на ввоз в Россию мяса и молока

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-29T10:36:32+03:00

В ведомстве не отметили, что опасным может быть любой объем мяса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению главы ведомства, на границе не нужно заглядывать в сумки к людям

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил против полного запрета на ввоз в Россию молочной и мясной продукции. Речь идет об обычных людях, которые проносят через границу продукты для личного употребления.

"До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, - не вводить", - сказал чиновник после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе, пишет ТАСС.

С его слов, подобный запрет действует во всех цивилизованных странах, но "не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы".По мнению Данкверта, молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.Таким образом он посчитал лишним заглядывать в сумки россиян на границе.

Напомним, в апреле Национальная мясная ассоциация предложила усилить контроль за багажом россиян, возвращающихся из путешествий. Кроме того, повысить ответственность за незаконный ввоз продуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU