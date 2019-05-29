2019-05-29T11:10:47+03:00
Общество

В России могут запретить "пивные" джин-тоники и "отвертки"

Производители продают товар как "пивной напиток" и экономят на акцизе
Григорий ЛЕОРДА
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"Пивные" джин-тоники могут исчезнуть с прилавков."Пивные" джин-тоники могут исчезнуть с прилавков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Слабоалкогольные напитки в скором времени могут запретить к продаже. С такой инициативой выступила "Опора России". Дело в том, что производители джин-тоников, ром-кола и "отверток" продают их как пивные напитки. Это позволяет им экономить на акцизе.

Предложение уже рассматривают в Минфине. Со слов авторов инициативы, мера позволит очистить рынок от псевдопродукции.

"Согласно действующим нормам, пиво должно содержать не менее 80% солода, 2% сахаросодержащих, а также 18% несоложеного сырья", - сказала «Известиям» председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова. Другая продукция — пивной напиток. Обычно в них добавляют специй или ароматизаторы, полностью копирующие вкусоароматику известных слабоалкогольных коктейлей.

Цветкова отметила, что для производителей слабоалкогольных напитков действуют более жесткие правила. Например, они вынуждены получать лицензию,уплачивать высокий акциз. Производителям сейчас выгоднее делать пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей.

Если в законы внесут поправки, то фабрики будут вынуждены оформить все официально. Лицензированные напитки станут дороже для рядового покупателя. Речь идет об увеличении стоимости до 40%. А коктейли, притворяющиеся "пивными напитками" исчезнут с прилавков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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