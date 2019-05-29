Барак Обама высказался о невезении Месси в сборной

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-29T11:43:07+03:00

Бывший президент США назвал причину, по которой, по его мнению форварду «Барселоны» не удается показать тот уровень игры в сборной, какой он показывает в клубе.

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В преддверии Кубка Америки, в рамках которого сборной Аргетины придется сыграть с в группе В со сборными Парагвая, Колумбии и Катара, все вновь вспомнили тот скудный уровень игры в сборной, который показывает Лионель Месси.

Капитан «Барселоны», что многократно спасал клуб от поражений, забивая на последних минутах, обладатель пяти Золотых Мячей и шести золотых бутс (для сравнения у португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду – четыре золотые бутсы) в составе сборной ровным счетом никак не выделяется.

Сборной Аргентины очень давно не удавалось выиграть Чемпионат Мира или Кубок Америки. Последний Чемпионат Мира, который аргентинцы выиграли, состоялся в 1978 году.

С Мундиаля 2018, проходившего в России, Аргентина в составе с Месси не добралась даже до стадии 1/8 финала. Аргентинцы крупно проиграли сборной Хорватии в мачте второго тура группового раунда (0:3) и отправились домой.

Ранее Аргентина с Месси доходила до финалов четырех турниров, но проигрывала.

Кубок Америки 2019 пройдет в Бразилии, Месси вызван в сборную и, ожидается, что выйдет с капитанской повязкой, в связи с чем все вновь заговорили о его неудачах в сборной.

Бывший президент США тоже поделился своими соображениями касательно скудного выступления капитана «Барселоны» за сборную. По его мнению, в сборной Аргентины, в отличии от «Барселоны» не достаточно сыгранности.

Месси привык к тому, что игра строится вокруг него, и его одноклубники по «Барселоне» это знают, каждый игрок, переходящий в «Барселону», де факто и де юре соглашается на то, что трофеи капитана, достижения капитана для него превыше собственных. Играть в «Барселоне», значит играть на Месси.

В сборной же, за счет того, что собраны игроки из разных лиг, разных клубов, разной философии и разной ментальности такое сделать сложнее. Месси не может выстроить свой стиль игры в сборной, так как товарищи по команде воспринимают его не как нечто сакральное, а как просто игрока, который, чтобы забить, не должен ждать помощи от своих сокомандников, а должен пытаться сделать это сам. Никто не делится с ним голами и не выводит на удобную ударную позицию, поэтому Лионель просто теряется.

«Даже люди, которых мы считаем гениями, работают с другими людьми, чтобы разработать свой собственный стиль. У Аргентины, несмотря на наличие невероятного Месси, не получается выиграть чемпионат мира. Вспомните Сальвадора Дали. Он учился у Жоржа Брака. Я хочу дать совет молодёжи – не многие люди могут совершить великие вещи в одиночку», – приводит слова Обамы Sport.es.

Таким образом, по мнению экс-президента Штатов, у Месси и остальных игроков сборной нет понимания друг с другом, а, следовательно, и сыгранности: Месси не может выистроить игру сборной под себя, слепить из сборной Аргентины вторую «Барселону», а игроки сборной не понимают, почему форвард «каталонцев» не может работать как часть целого механизма. Из-за недопонимания и отсутствия общей философии как таковой команда и показывает скудные результаты.

Кубок Америки по футболу будет проходить в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

https://www.sport.es/es/

ИСТОЧНИК KP.RU