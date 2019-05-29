2019-05-29T11:41:34+03:00
Общество

Худруком Театра на Малой Бронной стал Константин Богомолов

Режиссера представили коллективу
Григорий ЛЕОРДА
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Константин Богомолов известен не только своими постановками в крупнейших театрах.Константин Богомолов известен не только своими постановками в крупнейших театрах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В среду, 29 мая, коллективу Театра на Малой Бронной представили нового художественного руководителя. Им стал режиссер Константин Богомолов.

"Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге <...> Этот сезон для него последний <...> Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра", - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский артистам. Его слова приводи ТАСС.

Богомолов известен не только спектаклями по Булгакову, Шекспиру и Рабле. Его любовная связь с Ксенией Собчак по накалу обойдет любой фильм. Режиссер успел получить по заслугам от прошлого возлюбленного состоятельной дамы - Максима Виторгана. Новый любовник залечивает раны в дорогих ресторанах Италии.

Камеры сняли конфликт Виторгана и Богомолова в кафе в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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