Худруком Театра на Малой Бронной стал Константин Богомолов
В среду, 29 мая, коллективу Театра на Малой Бронной представили нового художественного руководителя. Им стал режиссер Константин Богомолов.
"Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге <...> Этот сезон для него последний <...> Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра", - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский артистам. Его слова приводи ТАСС.
Богомолов известен не только спектаклями по Булгакову, Шекспиру и Рабле. Его любовная связь с Ксенией Собчак по накалу обойдет любой фильм. Режиссер успел получить по заслугам от прошлого возлюбленного состоятельной дамы - Максима Виторгана. Новый любовник залечивает раны в дорогих ресторанах Италии.
Камеры сняли конфликт Виторгана и Богомолова в кафе в центре Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU