В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-29T11:45:23+03:00

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Новая система оказания помощи онкобольным появилась в России. Теперь все лечение входит в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), включая радиологию, химеотерапию, а также поддерживающее лечение.

«Уже созданы такие финансовые и организационные возможности, чтобы каждый больной мог обследоваться и лечиться без проволочек и бесплатно", - приводит слова эксперта Всероссийского союза страховщиков Алексея Старченко «Российская газета».

Теперь согласно нововведениям, срок необходимых обследований не должен превышать 14 дней. Жесткие временные рамки коснулись и постановки на учет пациента у онколога. Так, если диагноз подтверждается, то человека обязаны записать в течение трех рабочих дней.

Кроме того, после ужесточения контроля за лечением онкобольных наибольшая доля ответственности будет возлагаться на страховые компании. Такие условия дают возможность пациентам лечиться без сложностей и бесплатно.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в 2019 году по решению мэра Сергея Собянина был расширен список бесплатных лекарств онкобольным в Москве. С апреля москвичам дополнительно положены бесплатные лекарства при лечении шести видов онкологических болезней - рак молочной железы, рак предстательной железы, злокачественная меланома кожи, рак почки (кроме почечной лоханки), прямой кишки, рак бронхов и легкого. На эти заболевания приходится порядка 80 процентов всех онкологических диагнозов в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU