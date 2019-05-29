2019-05-29T12:00:45+03:00
Экономика

В Минфине рассказали, когда ожидать снижение ставок по ипотеке

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, ипотечные ставки могут быть снижены уже во втором полугодии
Марина ВЕНЦОВА
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Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодииМинфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодииФото: Евгения ГУСЕВА
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Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии 2019 года.

«Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов», - сказал он в интервью РИА Новости.

Моисеев напомнил, что в 2018 году банками был выдан рекордный объем ипотечных займов, который был обеспечен сравнительно низкими ставками по ипотеке. "Сейчас ставки основных кредиторов выросли примерно до 10,5%, но это временное явление", - подчеркнул представитель ведомства.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин потребовал от государственных банков снизить ставки по ипотеке. Со своей стороны, с 29 апреля банк ВТБ уже улучшил условия по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми. Базовая ставка по ней на весь срок кредита теперь составляет 5% годовых. В свою очередь, с 25 мая были снижены на 0,3-0,6 процентных пунктов ставки по ипотеке в Сбербанке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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