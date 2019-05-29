В Минфине рассказали, когда ожидать снижение ставок по ипотеке
Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии 2019 года.
«Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов», - сказал он в интервью РИА Новости.
Моисеев напомнил, что в 2018 году банками был выдан рекордный объем ипотечных займов, который был обеспечен сравнительно низкими ставками по ипотеке. "Сейчас ставки основных кредиторов выросли примерно до 10,5%, но это временное явление", - подчеркнул представитель ведомства.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин потребовал от государственных банков снизить ставки по ипотеке. Со своей стороны, с 29 апреля банк ВТБ уже улучшил условия по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми. Базовая ставка по ней на весь срок кредита теперь составляет 5% годовых. В свою очередь, с 25 мая были снижены на 0,3-0,6 процентных пунктов ставки по ипотеке в Сбербанке.
ИСТОЧНИК KP.RU