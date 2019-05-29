Эксперт рассказал о зарплатах ТОП-3 востребованных в России специалистов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-29T12:06:15+03:00

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Самые востребованные в нашей стране профессии - продавец-кассир и повар. Радио "Комсомольская правда" решило выяснить сколько получают эти люди. По мнению руководителя службы исследований HeadHunter Марии Игнатовой, зарплата у этих людей далеко не заоблачная.

"Возьмем Москву. У продавца-консультанта, по-моему, средняя зарплата порядка 30 тысяч рублей. Даже, наверное, 20-40 – вот такую вилку можно указать. У поваров достаточно широкий разброс, потому что все зависит от того, какой это повар. Если это шеф-повар, то в Москве, например, зарплата у него может быть и 100, и 150 тысяч. Если это обычный повар на кухне, то тут зарплата зависит от того, где он работает – в обычном кафе или в каком-то ресторане", - сказала Мария Игнатова.

По словам эксперта, немного улучшилась ситуация у педагогов (они на третьем месте рейтинга). Им подняли оклады, но все по-прежнему зависит от школы.

"Может быть и 50, и 60 тысяч. Насколько я помню, у них сейчас идет поголовная оплата – то есть, сколько учеников в классе, за такое количество и идет оплата. Если раньше мы видели, что зарплата была порядка там 30-40 тысяч, то за счет всех надбавок доход у них может быть 50-70 тысяч рублей у обычного педагога, я не говорю про педагога с 25-летним стажем, с выслугой лет большой", - заключила эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU