Экс-президент Украины прокомментировал решение вернуть украинское гражданство Саакашвили

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-29T12:27:15+03:00

Леонид Кравчук считает, для Зеленского это был вопрос "справедливости и достоинства"

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал указ действующего украинского лидера Владимира Зеленского, которым он вернул гражданство Украины бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Для Зеленского это был вопрос "справедливости и достоинства", заявил Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

При этом бывший лидер Незалежной отметил, что Саакашвили «должен работать на своей земле, на своей родине», а не на Украине, ему лучше не возвращаться в страну.

Переселившись из Грузии на Украину, Саакашвили стал иммигрантом, «хочет он этого или не хочет». По этой причине, уверен бывший президент Украины, политик не может претендовать на высокие должности в стране.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 28 мая, лидер Украины Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU