Экс-президент Украины прокомментировал решение вернуть украинское гражданство Саакашвили
Бывший президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал указ действующего украинского лидера Владимира Зеленского, которым он вернул гражданство Украины бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Для Зеленского это был вопрос "справедливости и достоинства", заявил Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".
При этом бывший лидер Незалежной отметил, что Саакашвили «должен работать на своей земле, на своей родине», а не на Украине, ему лучше не возвращаться в страну.
Переселившись из Грузии на Украину, Саакашвили стал иммигрантом, «хочет он этого или не хочет». По этой причине, уверен бывший президент Украины, политик не может претендовать на высокие должности в стране.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 28 мая, лидер Украины Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
ИСТОЧНИК KP.RU