2019-05-29T12:34:14+03:00
Общество

В правительстве планируют ввести льготные проездные на поезд для детей от 7 до 10 лет

Размер скидки может составить 50 процентов
Елена АКИМОВА
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У детей могут появиться новые льготы при поездках на поездеУ детей могут появиться новые льготы при поездках на поездеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В правительстве задумались о возможности льготных проездных для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Билеты на поезд для них могут продавать в 50 процентов от действующей цены, но только в летний период. Сейчас аналогичная льгота есть у школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Им делают скидку от 30 до 50%, причем предоставляется она за счет ОАО «РЖД», а не государства.

В Минпросвещения и Минтрансе допускают, что подобные траты можно будет переложить на государственную казну. Если предложение поддержат, то РЖД будет получать компенсации за перевозку школьников. Льгота может появиться в рамках «Комплекса мер по обеспечению отдыха детей на 2019–2023 годы».

Сегодня провезти бесплатно можно ребенка во возрасте до 5 лет, без предоставления ему отдельного места. На билеты для детей до 10 лет тоже есть определенные скидки, но их размер не фиксирован. К тому же, у пассажира в возрасте до десяти лет обязательно должен быть взрослый сопровождающий.

В этом году льготные летние билеты для школьников обойдутся РЖД в 1,7 млдр рублей, если правительство включит в список и начальную школу, то сумма увеличится до 2,26 млрд рублей. Эксперты отмечают, что для государства это не очень большие деньги. Для сравнения, на поддержку пригородного сообщения порой выделяется более 30 млрд рублей, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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